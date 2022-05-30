Казахстанские боксеры дебютируют на американском рынке 4 июня

4 июня в Миннеанаполисе состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого свои первые бои в Америке проведут четыре казахстанца: Абылайхан Жусупов, Бек Нурмагамбет, Евгений Павлов и Абильхан Аманкул.

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