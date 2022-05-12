Зайнутдинов может пропустить матч с Азербайджаном из-за проблем со здоровьем

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов может пропустить старт сборной Казахстана в новом сезоне Лиги наций. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Магомед Адиев.

В июне Казахстану предстоит провести четыре матча. Первый из них – против Азербайджана – пройдет на «Астана Арене» 3-го числа. Зайнутдинов может пропустить его из-за проблем со здоровьем.

«Поговорив с ним, у него есть проблемы со здоровьем. Если честно, я как-то смирился уже, что его не будет. Я его как бы и не рассматриваю.

Знаете, если сейчас начнешь его рассматривать, и он не приедет, будет разочарование. А так ты изначально убрал его из своей головы, а вдруг врачи его поставят на ноги? Это будет приятный сюрприз. Поэтому здесь ждем более официальных новостей», – сказал Адиев.

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Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»