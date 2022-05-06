Магомед Адиев: «Будем надеяться, что Зайнутдинов приедет в сборную, но ситуация неоднозначная»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о кандидатах в команду.

– С какими проблемами столкнулись в формировании состава, учитывая эти разбирательства касательно Айбола Абикена?

– Вы правильно подметили. Это именно те позиции, которые для меня болезненные. Именно центральная ось. У нас Абикен выпал. У нас есть вопросы по ситуации с Куатом, которые мне в ближайшее время хотелось бы решить. По крайней посмотреть, как я могу на это повлиять. Можно ли их воссоединить. Я сам в клубах работал, поэтому знаю, что лезть тренеру в клуб не стоит. По крайней мере поговорим с мистером Благоевичем. Хотелось бы посмотреть его точку зрения. У нас могут быть проблемы с Зайнутдиновым. Я с ним встречался, разговаривал. У него есть определенные проблемы со здоровьем. В клубе он решает эти вопросы. Будем надеяться, что он приедет в сборную, но ситуация неоднозначная. Поэтому в центральной оси надо хорошенько подумать, чтобы подобрать кандидатов.

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