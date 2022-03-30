Андрей Карпович: «В футболе все может решиться в последнюю минуту. Главное верить до последней секунды»

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Карпович ответил на вопросы после победы над Молдовой (0:1, 5:4 пен.) в ответном стыковом матче Лиги наций.

– Поздравляем с победой. В первом тайме владение мячом было у сборной Молдовы было 58%. Мы осознанно отдали инициативу или же соперник вынудил нас?

– В первую очередь, спасибо за поздравления. Поздравляю всех казахстанцев с решением поставленных задач – мы остались в Лиге «C». Что касается игры, то нет, план был другой. Но все-таки сказывается давление, которое было перед матчем. В первом тайме пропустили ненужный гол. Второй матч подряд мы смогли добавить во втором тайме. Это отчетливо видно. Надеюсь, сегодня никто не скажет, что мы создали мало голевых моментов. Играли агрессивно. Единственное, не получилось забить. Мяч никак не хотел залетать в ворота. Поэтому такая нервная концовка. Если брать основное время матча, везение было не на нашей стороне, но в последний момент фортуна повернулась к нам лицом, и мы в таком драматичном матче вырвали необходимый результат и решили поставленную задачу. Хотел бы отметить болельщиков, которые гнали нас вперед. Порадовала атмосфера. Они наш 12-й игрок, поэтому очень нам помогают. Спасибо за такую поддержку!

– В свое время вы в составе сборной Казахстана играли против Молдовы в качестве игрока. С того времени прошло достаточно времени. Насколько молдавский футбол изменился за этот отрезок?

– Стилистика осталась. Они всегда были крепкой командой. У них всегда были игроки, которые играют за рубежом. И сейчас есть интересные футболисты. В Италии два игрока, в Израиле, Украине, Беларуси, Румынии и т. д. Достаточно сильные чемпионаты. По стилистике ничего не изменилось.

– Есть ли самоудовлетворение после матча?

– Конечно, облегчение есть. Было потрачено много сил. 120 минут и пенальти. Тут и физически, и психологически, и морально очень сложно. Большая нагрузка на ребят. Очень тяжело все далось. Но есть ощущение радости, что все получилось. Все так закончилось, при своих болельщиках. Это и есть футбол, это и есть спорт. Здесь все может быть, все может решиться в последнюю минуту. Главное верить до последней секунды.

– В первой игре команда играла невыразительно, но был результат. А сегодня меньше везло Казахстану, чем Молдове. Если против одних из слабых сборных играем таким образом, то как будем играть со Словакией и Азербайджаном? Какие решения будете предпринимать, если вам предложат все-таки контракт.

– Если говорить про контракт, то мы об этом не думали. Была задача пройти Молдову по результатам двух матчей. Мы это сделали. Дальше будем думать. Что касается игры со Словакией, кто вам сказал, что Молдова – слабая команда? Немножко не понимаю этого. Смотрите где игроки Молдовы играют, в разных чемпионатах. Не всегда рейтинг дает объективную оценку. Сборная Канады какое место в рейтинге занимает? Можно привести разные примеры. Рейтинг для меня ничего значит. В целом, если говорить про качество игры, то нужно работать, чтобы были идеи. Такие победы заряжают ребят, дают уверенность. Считаю, что вполне ровная группа – Беларусь, Азербайджан и Словакия. Здесь не нужно скромничать, нужно ставить серьезные задачи. Иначе зачем тогда играть и зачем мы решали задачу с Молдовой. Это не наглость. Нам нужно ставить высокие задачи.

По содержанию игры, естественно, если мы продолжим работать, то хотели бы поменять очень многие моменты. Есть свои планы. Но в работе в сборной катастрофически мало времени. За 2–3 дня ты ничего не сможешь сделать. Учитывая уровень наших футболистов. Как бы там ни было, нужно ориентироваться на уровень футболистов и чемпионата. Задача тренерского штаба – объединить всех, дать какую-то идею и направление. Все остальное в сборной решают сами футболисты. Если думать о будущем, то очень много идей. Конечно, хотели бы видеть, чтобы команда была активной, больше атаковала, умела лучше обороняться. Как это будет выглядеть и с каким тренером, это уже покажет время.

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