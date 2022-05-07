Магомед Адиев о целях в Лиге наций: «В каждой игре мы будем выходить играть на победу»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о приходе в должность, тренерском штабе и о целях в Лиге наций.

— Где-то месяц назад мне позвонил президент федерации и предложил встретиться, приехать. Мы поговорили, и он тогда впервые обозначил, что у них есть интерес к моему возможному назначению в сборную. Мне было приятно, что существует такое доверие, но в тот момент я решил не дергаться, думал, что останусь в «Шахтере», так как были определенные обязательства перед клубом. Надеялся, что не будет проблем с финансированием.

Пост исполняющего обязанности главного тренера в сборной получил Андрей Карпович, но с ним, как я понимаю, решили не продлевать контракт. Потом меня пригласили на комиссию федерации, они хотели услышать мое видение развития команды. Сказали, что на место в сборной претендуют пять кандидатов, в том числе и я. И уже две недели назад мне позвонили и сказали, что на 80-90% представители федерации склоняются в мою пользу. Так в режиме переговоров и прошли последние дни.

— Кого из коллег обошли?

— Я не узнавал. Как понимаю, это тренеры из Казахстана, которые знакомы с местным футболом.

— На какой срок рассчитан ваш контракт?

— До конца года. Это было моим пожеланием. Для начала нужно посмотреть, познакомиться со всеми. А продлить контракт всегда успеем. Соберемся в конце года и обсудим пролонгацию. Тут у нас полное взаимопонимание с руководством.

— Кто войдет в ваш тренерский штаб?

— Пока согласовываю. Думаю, в ближайшие несколько дней сформируем. Пока тренер по вратарям из «Шахтера» идет со мной, ассистентом будет помощник Курбана Бердыева из «Кайрата». По тренеру по физподготовке тоже скоро решим, надеюсь, у него получится совмещать.

— Задачи на Лигу наций поставлены амбициозные?

— Соперники у нас не слабые, так что надо приложить максимум усилий. От меня ждут боеспособный состав, чтобы я сделал конкурентоспособную команду. Это главное на сегодня. Мы хотим побеждать. Я не сторонник громких заявлений, но в каждой игре мы будем выходить играть на победу. Здорово, что первым будет домашний матч, но особого внимания этому не придаю.

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