Экс-игрок «Шахтера» Сзоке: «Очень горжусь Шацким. Он лучший вратарь Казахстана»

Словацкий экс-хавбек карагандинского «Шахтера» Юлиус Сзоке, ныне выступающий за «Хапоэль Кирьят-Шмона», высказался о матчах сборной Казахстана в Лиге наций.

– Буквально пару дней назад Казахстан победил Молдову, тем самым остался в Лиге «С» и сыграет в одной группе со Словакией и Беларусью. Нам интересно узнать твое мнение об этой группе, ведь ты успел поиграть во всех трех этих странах.

– Да, я видел. Обе игры были очень равными, но я рад, что Казахстан победил. Для меня это особенный момент, потому что у меня остались только самые лучшие воспоминания от Казахстана и Беларуси. Я до сих пор слежу за сборной Казахстана, потому что там играют мои друзья. Одним из них является ваш герой – Игорь Шацкий, и я очень рад за него. Для меня будет очень интересно посмотреть все игры. Конечно, я хочу, чтобы Словакия выиграла эту группу и перешла в лигу B.

– Написал ли ты что-то Игорю Шацкому после этого матча?

– Я очень горжусь им. Он лучший вратарь Казахстана, и я всегда это знал. Он заслужил это, потому что всегда был профессионалом и он может быть примером для каждого молодого вратаря в вашей стране.

– Посетишь ли ты матчи сборной Словакии против Казахстана или Беларуси? Или все-таки будешь поддерживать с Израиля?

– Я сейчас все еще в Израиле. Думаю, что буду смотреть матчи по телевизору.

– Спасибо, Юлиус. Помни, что казахстанские фанаты всегда будут рады тебя видеть в нашей стране.

– Однажды я хочу вернуться в Казахстан, чтобы снова поиграть здесь.

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