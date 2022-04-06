Тренер ЦСКА Бабаян возглавит сборную Казахстана по футболу (Kazfootball)

Как стало известно корреспонденту KazFootball.kz, 42-летний казахстанский специалист Григорий Бабаян получил предложение стать главным тренером сборной Казахстана по футболу. Сейчас специалист обдумывает это предложение.

Ранее этот же источник сообщал, что руководство Казахстанской федерации футбола приняло решение не продлевать контракт с Андреем Карповичем, руководившим национальной командой в стыковых матчах Лиги Наций с Молдовой.

После, информацию об этом опроверг журналист Айдын Кожахмет. КФФ официально не подтверждала или не опровергала новость.

Бабаян уже входил в тренерский штаб сборной с 2008 по 2014 годы, после чего успешно работал тренером в «Астане» и «Тоболе».

С прошлого сезона Григорий Бабаян является ассистентом главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого. Его контракт с московским клубом действует до конца мая этого года, после чего он может приступить к работе в сборной Казахстана.

Напомним, что сборной Казахстана в июне предстоит сыграть сразу четыре матча в рамках группового этапа Лиги Наций. В соперниках – Азербайджан, Словакия и Беларусь.

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