Байтана признан лучшим игроком Казахстана в апреле

Полузащитник «Тараза» Бауыржан Байтана признан лучшим футболистом Казахстана прошедшего месяца.

Хавбек в пяти апрельских матчах забил один гол и отдал четыре результативные передачи, тем самым помог команде быть на лидирующих позициях в турнирной таблице.

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Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»