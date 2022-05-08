Президент «Кызыл-Жара» Лория об инциденте: «Какая команда КПЛ еще так сильно пострадала от действий арбитров? Нам просто не дают выигрывать, нагло отбирают очки»

Президент «Кызыл-Жара» Григорий Лория прокомментировал инцидент, произошедшего во время матча 10-го тура КПЛ против «Тараза».

«Хочу обратиться к футбольной общественности Казахстана и руководству КФФ. Я более четверти века руковожу клубами, пережил беспредел 90-х. И то, что происходит с «Кызыл-Жаром» сейчас, очень похоже на времена 25-летней давности. Вы посмотрите как нас судят: 5 пенальти за 10 туров! Где такое видано?! Какая команда КПЛ еще так сильно пострадала от действий арбитров? Нам просто не дают выигрывать, нагло отбирают очки. У меня вопрос к новым руководителям федерации: почему? За что судьи нас прикладывают почти в каждом туре? Неужели таким образом вы хотите от меня избавиться и запретить заниматься любимым делом?

Между тем, «Кызыл-Жар» в этом году будет представлять страну на международной арене, клубу из Петропавловска предстоит дебют в еврокубках. А наши игроки находятся в подавленном психологическом состоянии из-за того, как их судят в чемпионате Казахстана. И если мы неудачно выступим в Лиге конференций, немалая часть вины за это будет лежать и на руководителях КФФ.

С приходом новых руководителей в Казахстанскую федерацию футбола все мы искренне верили в то, что у нас будут происходить изменения к лучшему. Но пока этого, к сожалению, не видно. Обращаюсь к президенту КФФ Адилету Барменкулову и генеральному секретарю организации Олжасу Абраеву: наведите порядок в нашем футболе, прежде всего – в судейском корпусе. Это в ваших же интересах! В противном случае пострадаем мы все».

Напомним, на исходе основного времени игры главный арбитр встречи Рустам Омаров назначил пенальти в ворота петропавловцев после просмотра ВАР.

После этого решения президент «Кызыл-Жара» выбежал на поле в сторону арбитра с использованием неприличной формы высказываний.

Бабаян стоит перед выбором: остаться в чемпионате России или вернуться в «Тобол»

Трагическая история Олега Литвиненко: забил первый гол Казахстана в УЕФА, побил все рекорды КПЛ, но ушел из жизни в 33 года

Очередной допинговый скандал в казахстанском футболе: игрок сборной Абикен уже пропустил матч КПЛ, а врача команды перевели в молодежку