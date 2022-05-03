Диакате стал первым африканцем, сыгравшим 300 матчей в КПЛ

34-летний полузащитник «Турана» Абдулайе Диакате провел 300 матчей в Olimpbet-Чемпионате Казахстана.

Сенегалец выступает в КПЛ с 2011 года. В составе «Тараза» за три сезона Диакате провел 83 матча и забил 11 голов.

2015 год провел в «Атырау» (24 матча, 2 гола). С 2014 по 2021 годы с перерывом выступал за «Ордабасы» (185 матчей, 25 мячей).

В составе «Турана» на сегодняшний день сыграл 8 матчей и забил 1 гол.

В апреле «Тобол» попал в кризис: команда проиграла впервые за год и потеряла очки в матчах с прямыми конкурентами

Необычная история африканца в Казахстане: одиннадцать лет пылил в Первой лиге, женился на казашке и полюбил беш, а в этом году дебютировал в КПЛ

Непредсказуемость – новая фишка КПЛ. После восьмого тура в таблице лидируют «Каспий» и Ордабасы», фавориты теряют очки, а «Актобе» остался без тренера