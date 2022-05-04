Ферапонтов о поражении от «Тараза»: «Мне непонятны решения по ВАР: в некоторых эпизодах смотрят, а в некоторых нет»

Главный тренер «Мактаарала» Андрей Ферапонтов прокомментировал поражение в матче 9-го Olimpbet-Чемпионата РК против «Тараза» (0:1). – Тяжело комментировать такие поражения. У нас был тяжелый разговор в раздевалке с игроками и руководством. Сейчас все понимают, какая тяжелая ответственность на мне, как на главном тренере, тренерском штабе и игроках. К сожалению, за самоотдачу и достойную игру очков не дают, место в турнирной таблице не повышается, поэтому нужно еще иметь немного удачи, мастерства и других качеств, которые могут приносить победы. Если комментировать матч, то мы проиграли. В равной игре, но команда на последнем месте и это давит психологически. Будем работать дальше, будем анализировать, очень тяжелый выезд предстоит. В равной игре мы проиграли и комментировать что-то здесь тяжело.

– На ваш взгляд, был ли пенальти в моменте с Бруно и Кенжебеком?

– Я не знаю, надо смотреть. Когда мы сгоряча находимся в самой игре, то нам тяжело принимать правильные решения. Судьи тоже находятся под давлением и им тоже тяжело, но у них есть помощник – ВАР. По сегодняшнему моменту мне тяжело комментировать. Я думаю, что судьи там сами разберутся. Единственное, что за девять туров мы не пробили ни одного пенальти. Были моменты, когда в выездной игре с тем же «Кызыл-Жаром», где был стопроцентный пенальти на Кенжебеке в прошлом туре. Ему дают желтую карточку и даже ВАР не смотрят. Опять же надо смотреть видео, мне тяжело понять был ли пенальти или нет. Мне кажется, не было пенальти, и в прошлом туре тоже так казалось, посмотрев видео мы сошлись во мнении с тренерским штабом и с теми, кто понимает в судействе, что пенальти стопроцентный. Ну, судьи тоже люди – они могут ошибаться, принимать решения не в нашу пользу. Но мне непонятно решение по ВАР – почему в некоторых эпизодах смотрят, в некоторых не смотрят и не выносят то решение, которое напрашивается. В какой-то приватной беседе или письме может пусть объясняют причины принятия решений ВАР, иногда мне это не всегда понятно. Не хочется комментировать эти моменты, но мы имеем то, что имеем – девять туров и мы не пробили ни одного пенальти.

– Какое состояние у Арипова, который получил травму в игре?

– Ну, я бы не сказал, что это травма. У него просто судорога, спазм, не отпускала нога – у нас просто не было времени ждать пока он разбегается, и мы решили его заменить. К сожалению, не все игроки сегодня вошли в игру. Не выполняли то, что мы от них требовали. В последние минуты конструктивного футбола у нас не получилось и тогда мы стали проигрывать в счете. Немного строим тренировочный процесс по-другому, но, к сожалению, проигрывая преобладают эмоции и мы сбиваемся на примитивный навал, который, к сожалению, не приводит к положительному результату.

– Чего не хватило «Мактааралу» для победы?

– Честно, очень тяжелый вопрос, мы после каждого матча задаемся им. Пытаемся в тренировочный процесс какие-то моменты поправить. Тяжело назвать какую-то одну причину, так как их несколько. Где-то не хватает удачи, где-то мы не дорабатываем. Я бы не хотел на какой-то одной причине останавливаться. Я думаю, что если мы добавим в реализации моментов, нам надо научится забивать первыми и играть на победу. Пока мы подстраиваемся под соперника, играем по счету.

– Многие говорят, что с «Мактааралом» тяжело играть, но соперники забирают три очка. Что думаете об этом?

– Да, я тоже общаюсь, получаю звонки и сообщения. К сожалению, это очков не добавляет.

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