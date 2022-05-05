ПФЛК составила символическую сборную 9-го тура КПЛ

ПФЛК представила символическую сборную 9-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Марсель Исламкулов («Аксу»);

Защитники: Николай Тарасов («Атырау»), Елдос Ахметов («Тараз»), Тимур Досмагамбетов («Шахтер»);

Опорный полузащитник: Аслан Дарабаев («Астана»);

Левый полузащитник: Педро Эуженио («Астана»);

Центральные полузащитники: Иван Свиридов («Шахтер»), Дарко Зорич («Кызыл-Жар»);

Правый полузащитник: Тони Сильва («Туран»);

Нападающие: Сердер Сердеров («Актобе»), Андрия Филипович («Атырау»).

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