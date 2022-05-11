Токаев и Эрдоган сыграли в настольный теннис в Турции. Президент Казахстана 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграли партию в настольный теннис по окончании официальных мероприятий.

Ранее Касым-Жомарт Токаев 13 лет являлся президентом Федерации настольного тенниса Казахстана. В пресс-службе президента отмечали, что глава государства – большой любитель этого вида спорта.

Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана с государственным визитом прибыл в Турцию.

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