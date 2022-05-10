Василий Тахтай назвал победителя в противостоянии Рахмонов – Чимаев: «60%, что выиграет Шавкат»

Непобежденный казахстанский боец, а также тренер Василий Тахтай (9-0) на пресс-конференции лиги OCTAGON оценил шансы в противостоянии Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева:

«Хамзат много сейчас работает на медиа, он себя раскачивает, раскручивает, но пашет, слов нет. Вот, ребята с ним на сборе в Таиланде были. Мое мнение личное, что сейчас на 60% выиграет Шавкат в этом бою».

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