Алуа Балкибекова вышла в 1/8 финала ЧМ по боксу

В Стамбуле продолжается чемпионат мира по боксу среди женщин.

Единственной представительницей Казахстана во втором соревновательном дне стала Алуа Балкибекова в весовой категории до 48 килограммов. В бою 1/16 финала казахстанка одержала победу единогласным решением судей над канадкой Диллон Прянкой.

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Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»