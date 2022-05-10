Чемпионат РК по футзалу. Плей-офф. «Атырау» в решающем матче сыграет с «Актобе», «Каспий» – с «Байтереком»

Сегодня пройдут решающие матчи 1/4 финала чемпионата Казахстана по футзалу.
«Атырау» дома примет «Актобе» (18:00).
«Каспий» в Актау сыграет с «Байтереком» (22:00).
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