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БЕТСИТИ — официальный партнер футзального клуба «Кайрат Футзал»

Букмекерская компания БЕТСИТИ заключила соглашение с многократным чемпионом Казахстана и двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА – футзальным клубом «Кайрат» из Алматы.

В год 30-летия клуба на домашней площадке клуба появится брендинг БЕТСИТИ, а болельщиков клуба ждет много крутых активностей – эксклюзивные акции, розыгрыши ценных призов в социальных сетях, совместные яркие matchday мероприятия, спецпроекты и многое другое.

Логотип БЕТСИТИ появится на игровой форме «Кайрат Футзала» – на груди и на шортах.

Оба бренда объединены общей целью – добиваться высоких результатов и стремиться к вершине. Букмекер поддержал известный казахстанский футзальный клуб в его стремлении завоевывать все трофеи как на внутренней, так и на международной аренах!

Заместитель генерального директора БЕТСИТИ в Казахстане Айбек Баширов:

— Мы очень рады заключению партнерства с клубом «Кайрат Футзал». Команда из Алматы – не только лидер казахстанского футзала, но и один из сильнейших футзальных клубов Европы, постоянный участник Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и двукратный победитель этого турнира. Мы только выходим на рынок Казахстана и для нашего бренда очень важно идти бок о бок с таким сильным партнером. Уверен, что нас ждут яркие совместные победы как в чемпионате страны, так и в еврокубках. Вместе мы будет дарить радость болельщикам клуба и всего казахстанского футзала!

Директор «Кайрат» Асем Кужанова:

— Для нас начинать новый 2025 год с нового партнерства – хороший знак. Сезон 2024-2025 особенный для нашего клуба: юбилейный год, долгожданный выход в финал Лиги чемпионов УЕФА и теперь – новое стратегическое партнерство. Мы гордимся тем, что в такой значимый для нас период к нашей команде присоединилась компания БЕТСИТИ, которая является титульным партнером российской футзальной лиги. Это сотрудничество не только подчеркнет нашу приверженность к новым вызовам и достижению амбициозных целей, но и станет мощным инструментом для развития нашего клуба и взаимодействия с нашими болельщиками. Уверены, что мы вместе станем частью новой вехи в истории клуба и сможем достичь больших высот.

Опубликовано: Тимофей Голубев
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