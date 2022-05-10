Дамир Исмагулов финальную часть подготовки проведет в США

Боец UFC Дамир Исмагулов отправился в США для проведения финальной части подготовки к своему следующему бою.

Большую часть подготовки «Qazaq» провел в Тайланде. Свой следующий бой Дамир проведет 19 июня против Гурама Кутателадзе.

Стоит отметить, что свою подготовку в Америке уже ведут два казахстанских бойца UFC – Жалгас Жумагулов и Сергей Морозов.

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