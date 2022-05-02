Горовенко после матча с «Ордабасы»: «Неприятно получать пенальти в добавленное время, но мы виноваты сами»

Главный тренер «Атырау» Константин Горовенко прокомментировал матч 9-го тура КПЛ с «Ордабасы» (2:1).

«Играли против лидера чемпионата. Нам отступать некуда, и мы хотели проверить свои силы. Очень хорошо играли в первом тайме, мне нравилось то, что ребята делали на поле. Очень неприятно получать пенальти в свои ворота в добавленное время, но мы виноваты сами, прижались к воротам, допустили одну ошибку. Во втором тайме я сказал парням искать счастье в атаке, они это сделали», – сказал Горовенко.

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