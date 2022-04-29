КФФ оштрафовала «Атырау» за срыв трансляции матча с «Тоболом»

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ.

Были приняты следующие решения.

OLIMPBET-Чемпионат Казахстана по футболу, VII тур

«Атырау» – «Тобол»

За нарушение статьи 14 Регламента OLIMPBET-Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-Лиги на 2022 год, выразившееся в срыве трансляции матча, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Атырау» в размере 60 МРП. ФК «Атырау» оплатить штраф до 28 мая 2022 года включительно.

«Кайрат» – «Туран»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении шести игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Кайрат», наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Кайрат» оплатить штраф до 28 мая 2022 года включительно.

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Туран», наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Туран» оплатить штраф до 28 мая 2022 года включительно.

«Ордабасы» – «Кызыл-Жар»

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в нецензурных выражениях в адрес официального лица матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Ордабасы», наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Ордабасы» оплатить штраф до 28 мая 2022 года включительно.

OLIMPBET–Чемпионат Казахстана по футболу, VIII тур

«Тобол» – «Астана»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Астана», наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Астана» оплатить штраф до 28 мая 2022 года включительно.

Первая Лига, II тур

«Женис» – «Окжетпес»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в удалении двух игроков, в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Женис», наложить штраф в размере 50 МРП. ФК «Женис» оплатить штраф до 28 мая 2022 года включительно.

«Яссы» – «Кайсар»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Кайсар», наложить штраф в размере 50 МРП. ФК «Кайсар» оплатить штраф до 28 мая 2022 года включительно.

Вторая Лига, II тур

«Кызыл-Жар» – «Алтай»

За нарушение статьи 14 Регламента Первенства Республики Казахстан по футболу среди команд Второй Лиги на 2022 год, выразившееся в необеспечении трансляции матча, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Кызыл-Жар СК», наложить штраф в размере 20 МРП. ФК «Кызыл-Жар СК» оплатить штраф до 28 мая 2022 года включительно.

«Атырау М» – «Туран М»

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Туран М» Касымбека Д. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 24 апреля 2022 года.

«Жас Сункар» – «Жас Кыран»

За нарушение статьи 14 Регламента Первенства Республики Казахстан по футболу среди команд Второй Лиги на 2022 год, пункта 1.2 статьи 1 Технического регламента, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Жас Сункар», наложить штраф в размере 20 МРП. ФК «Жас Сункар» оплатить штраф до 28 мая 2022 года включительно.

OLIMPBET-Чемпионат Казахстана по футзалу

«Нур-Султан» – «Аят»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками команды, в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Дисциплинарного регламента на МФК «Аят», наложить штраф в размере 30 МРП. МФК «Аят» оплатить штраф до 28 мая 2022 года включительно.

«Кайрат» – «Каспий»

За оскорбительное поведение, выразившееся в агрессивном поведении и нецензурных выражениях в адрес официального лица матча, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента на директора МФК «Каспий» Джамбирова Е. наложить штраф в размере 100 МРП. Джамбирову Е. оплатить штраф до 28 мая 2022 года включительно.