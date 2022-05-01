«Атырау» против «Ордабасы»

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«Атырау» дома примет «Ордабасы» в рамках 9-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу.

Начало матча в 18:00 по времени Нур-Султана.

Атырау – Ордабасы
Дата проведения
1 мая, 15.00, «Мунайши»
Онлайн матча

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