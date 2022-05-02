Cеднев после поражения от «Атырау»: «Как будто на матч вышли все больные игроки: то судороги хватают, то болезни какие-то, то мячи не могут найти»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал матч 9-го тура КПЛ против «Атырау» (1:2).

«Не знаю, как такие матчи комментировать. Думаю, что единственное удовольствие, которое получили болельщики это от счета, потому что такие остановки игры, паузы, ни мячей нет, ничего. Тяжело играть такие матчи, они зрелищности точно не добавляют. Две наши грубейшие ошибки и два мяча в наши ворота. Больше толком футбольного на поле особо ничего не происходило, беготня и борьба. Прогнозировать какой будет игра тяжело, меня интересует, какая игра будет у моей команды. Повторюсь, что темп матча был очень низкий, виной тому на мой взгляд большие паузы. У меня сложилось такое впечатление, как будто на матч вышли все больные игроки, и через минуту, то судороги хватают, то болезни какие-то, то мячи ищут, не могут найти. О каком футболе и зрелищности может идти речь? И удивлений тут тоже особо нет», – сказал Седнев.

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