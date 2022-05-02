Капитан «Ордабасы» Шамши о поражении в Атырау: «Нужно быстрее отойти от этого матча»

Капитан «Ордабасы» Самат Шамши прокомментировал поражение в гостевом матче КПЛ от «Атырау» (1:2).

«Трудно сразу по окончании матча что-то комментировать. Понимаю, что счет не в нашу пользу, значит нам есть еще много над чем работать. Наш тренерский штаб проанализирует игру, мы разберем свои ошибки и сделаем нужные выводы. Нам нужно быстрее отойти от этого матча и готовиться к следующей домашней игре», – сказал Шамши.

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