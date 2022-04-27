Ильяс Хамзин узнал следующего соперника

Этнический казах Ильяс Хамзин (9-2) свой следующий матч проведет 6 мая. Соперником станет бразилец Виктор Фигейредо (12-4).

Бразилец по профессиональному ММА не выступал с 2018 года, тогда как Хамзин с мая 2021 года провел уже три боя, одержав три победы над бразильцами Маркеса, Сильвы и Сантьяго.

Вечер единоборств пройдет в Екатеринбурге 6 мая.

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