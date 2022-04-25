Мовсар Евлоев о подготовке Сергея Морозова: «Старается везде, не стесняется спрашивать»

13 номер рейтинга UFC Мовсар Евлоев рассказал о своём отношении к подготовке казахстанца Сергея Морозова:

«Он очень много времени уделяет техническому процессу, учит новое. Я, например, больше свой стиль развиваю, стараюсь меньше приемов, но чтобы они были на 100% отточены. Морозов, что я очень уважаю в нем — очень любопытен. Старается везде-везде, все ему интересно, не стесняется спрашивать, очень умеет слушать, перенимать опыт. Но в последнем бою, не в обиду Морозу — было много ошибок с профессиональной точки зрения. Этих ошибок можно было не допускать, зная Мороза, зная, как он подготовился к этому бою. Вообще не было сомнений в нем, но в психологическом плане не хватило или что-то еще пошло не так во время боя»

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