Этнический казах из Китая Махсат Кайсар готов к дебюту в UFC

Этнический казах из Китая Махсат Кайсар (6-1) после успешного выступления на DWCS (серия претендентов Дэйны Уайта) близок к дебюту в UFС.

Возможным соперником Махсата называется американец Стив Гарсия (12-4). Бой может пройти на турнире UFC 275 в Сингапуре.

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