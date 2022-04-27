Фаниль Рафиков о трилогии Головкин – Канело: «Гена – легенда, но с Канело будет очень сложно»

Казахстанский боец ММА, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказал о том, что думает о трилогии Головкин – Канело:

«Гена -легенда, ему виднее, куда идти дальше. Можно, конечно, выйти и заработать деньги, но с «Канело» будет очень сложно, потому что сейчас он на пике»

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