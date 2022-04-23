Alash Pride проведет турнир в Туркестане

31-го мая в Туркестане пройдет турнир Alash Pride 74.

В главном бою казахстанец Темир Жапаров (9-3) встретится с представителем Таджикистана Интизором Фармонбийевым (4-1). На кону будет стоят пояс лиге в весе до 56,7 кг.

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Казахстанских спортсменов часто засуживают в Европе: в 2015-м дзюдоист Раков наказал португальца за отказ пожать руку, но соперник подал протест и оспорил победу