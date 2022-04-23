Санжар Адилов одержал восьмую победу в карьере

Теги MMA Sports.ru - Казахстан EFC Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

В третьем по значимости поединке на турнире Naiza 39 выступил казахстанский боец Санжар Адилов.

Адилов, проведший свои последние бои в лиге EFC, выиграл единогласным решением у бразильца Да Силвы.

Таким образом, Санжар одержал свою восьмую победу в карьере.

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