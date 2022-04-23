Галымжан Жасуланов дебютировал победой нокаутом

Казахстанский боец Галымжан Жасуланов дебютировал в ММА боем на турнире NAIZA 39 боем против узбека Кузиева.

Жасуланов известный, как брат Муратбека Касымбай и боец, обещавший сделать шум в российских ПОП-ММА промоушенах, выиграл техническим нокаутом.

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