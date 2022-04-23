Еренгаипов выиграл «Маугли» и бросил громкий вызов

Казахстанский боец ММА Диас Еренгаипов (12-3) в главном бою на турнире NAIZA 39 решением судей одолел россиянина Ислама «Маугли» Кончиева.

После победы казахстанец бросил вызов ещё одному бойцу лиги бразильцу Каю Каленкару, который в конце прошлого года проиграл нокаутом Асу Алмабаеву.

Матчмейкер Naiza о подборе соперников топовым бойцам, секретах составления карда и вариантах боев для Рахмонова

Шестой тур КПЛ – бомба: триллер в матче «Тобола» и «Кайрата», поражение «Астаны» и неожиданное лидерство «Каспия»

Казахстанских спортсменов часто засуживают в Европе: в 2015-м дзюдоист Раков наказал португальца за отказ пожать руку, но соперник подал протест и оспорил победу