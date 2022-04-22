Рахмонов о Чимаеве: «Я спокоен, потому что себя хорошо чувствую даже во время весогонки, кто-то может себя не очень чувствует»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о том, почему он не стал обращать внимание на оскорбление в соцсетях от Хамзата Чимаева.

«Почему я так спокойно отреагировал на комментарий? Вывести можно любого человека, посмотрим, что он из себя представляет. Может он это написал на эмоциях. Пообщаемся еще с ним как-нибудь. Я спокоен, потому что себя хорошо чувствую даже во время весогонки, кто-то может себя не очень чувствует, а я — хорошо», — сказал Шавкат.

Напомним, что не так давно между файтерами возник кратковременный конфликт в социальных сетях. Чимаев в комменатриях инстаграма назвал Рахмонова «чурбаном», однако затем удалил оскорбительное высказывание. Казахстанец же в ответ предложил Хамзату сказать ему это в лицо при личной встрече.

Матчмейкер Naiza о подборе соперников топовым бойцам, секретах составления карда и вариантах боев для Рахмонова

Шестой тур КПЛ – бомба: триллер в матче «Тобола» и «Кайрата», поражение «Астаны» и неожиданное лидерство «Каспия»

Казахстанских спортсменов часто засуживают в Европе: в 2015-м дзюдоист Раков наказал португальца за отказ пожать руку, но соперник подал протест и оспорил победу