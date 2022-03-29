43-летняя учительница умерла во время спартакиады в Казахстане

43-летняя заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы села Мамай скончалась во время зональной спартакиады района Биржан сал (Акмолинская область).

«Во время игры в волейбол она почувствовала боль, ушла с поля и присела на лавку, через некоторое время упала и потеряла сознание. Ей была оказана первая медицинская помощь медработником», – сообщили в управлении образования.

У женщины остались муж и трое детей.

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