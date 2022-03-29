У вратарей сборной новый тренер: гонял у Бердыева в «Рубине», стал легендой в «Тоболе», но за Казахстан так и не сыграл

Тридцатисемилетний Александр Петухов вошел в тренерский штаб сборной: специалист будет помогать Андрею Карповичу с подготовкой вратарей. Петухов хорошо знаком с реалиями казахстанского футбола: экс-кипер одиннадцать сезонов защищал ворота «Тобола», а последнее время готовил вратарей в петропавловском «Кызыл-Жаре». Вспоминаем карьеру молодого специалиста.

Александр начал играть в футбол в родном Жезказгане: будущий кипер сам пришел на тренировку в секцию. Карьера быстро пошла в гору: игрока заметили и пригласили в футбольную школу-интернат в Алматы.

В 2002-м голкипер заключил первый профессиональный контракт и на сезон переехал в «Атырау».

Почти тут же спортсмен получил возможность играть в «Рубине»: игрок прошел просмотр в составе казанского клуба и подписал контракт.

Сам Петухов вспоминал мотивацию от нынешнего тренера «Кайрата».

– Помню, что после тренировки Бердыев отвел меня в сторону, мы смотрели на вратарей. В «Рубине» основным тогда был Сергей Козко, который потом в «Актобе» работал тренером при Уткульбаеве. В то время этот человек мне казался богом среди вратарей.

Бердыев спросил у меня: «Он тебе нравится? Как он работает? А чем он лучше тебя?» – «Такой же человек, две руки, две ноги». Курбан Бекиевич согласился: «Правильно, тебе нужно работать, работать, работать. Тогда ты сможешь добиться того же уровня или стать лучше».

Однако Петухов так ни разу не сыграл за основу «Рубина», а форму поддерживал за фарм-клуб казанцев во втором дивизионе.

Вратарь старался добиться результатов: однажды Александр пытался заставить руководство не повышать ему зарплату.

– Там история была такая, я отыграл полгода в «Рубине» и нужно было переподписать контракт. Президент вызвал к себе и сказал: «Вот тебе положена зарплата 500 долларов и 10 или 15 тысяч долларов подъемных». Тогда я еще ничего не достиг и попросил его сделать мне условия поменьше, когда чего-то добьюсь – тогда можно и хороший контракт. До сих пор помню его глаза, как он на меня смотрел после этого. Почти сразу Кафанов (тренер вратарей) позвонил и сказал, что от денег отказываться нельзя. Для меня это был настоящий шок: «Зачем такие деньги»? Их же нужно сначала заработать своим трудом.

В 2006-м пришло предложение из «Тобола», и игрок переехал в Костанай.

После столицы Татарстана в Костанае было тяжело адаптироваться к условиям. Кипер жил на старой базе клуба: у «Тобола» отсутствовала инфраструктура и игроки ютились на территории старого профилактория.

Однако это не испугало футболиста: уже в следующем сезоне Петухов стал основным голкипером клуба, а «Тобол» стал первой командой КПЛ, которая преодолела три раунда еврокубков подряд (в 2007-м костанайцы в Кубке Интертото обыграли грузинский «Зестафони», чешский «Слован» и греческий «ОФИ»).

Петухов позже вспоминал, что эти три матча дались нелегко.

– Честно, все эти три тура больше отбивались. Бывает такое, что один момент – два гола, и все. Потом сидели по 90 минут в окопах. Вот просто не могли нас вскрыть. На тот момент, видимо, должно было так получится именно с нашей командой. Состав тогда был подобран хороший, все друг друга понимали с полуслова, не было каких-то разделений на молодых-старых. Все были равны, это была настоящая команда, сплоченность была. Мы были семьей, каждый был друг за друга.

Александр был основным голкипером клуба и в чемпионском для «Тобола» сезоне-2010: игрок провел 29 матчей в чемпионате и заслуженно отпраздновал победу.

После чемпионского сезона из-за конфликта с главным тренером Равилем Сабитовым «Тобол» покинула основная часть опытных футболистов, но кипер остался.

– Как было мне известно, в конце 2010 года Равиль Сабитов написал «список десяти», в котором указал тех людей, которых не хотел видеть в команде. Кстати, я был у него нелюбимым футболистом, но в списке не оказался. Я даже не знаю, почему в этот список не попал. У нас на сборах с ним не очень задалось. А ребятам он сразу понравился, демократичность его. Он с ними был на равных, а внутри у меня есть какое-то чутье на людей. Ребята мне говорили, что он нормальный, не надо с ним зарубаться. Я пацанов предупреждал, что в конце сезона они увидят, какой он человек. Так и получилось.

К слову, у Александра были предложения из России – вратарем интересовались в «Сибири» (клуб тогда выступал в РПЛ) и «Химках». Однако кипер продолжил карьеру в «Тоболе».

Несмотря на успехи в «Тоболе», Петухов не провел ни одного официального матча за сборную Казахстана. Сказались травмы: игроку мешали проблемы с коленом.

Экс-главный тренер национальной команды Бренд Шторк предпочитал в воротах Мокина и удивлялся, как Александр вообще играет.

– Многие сегодня считают, что Петухов на сегодняшний день лучший вратарь Казахстана. Во многом я с этим мнением согласен, однако своего голкипера я для себя нашел – Александр Мокин номер один в сборной, поверьте, он прогрессирует от матча к матчу. К тому же сам Петухов постоянно отказывается играть за основную команду страны, из-за запущенной травмы колена он толком не может тренироваться. В «Тоболе» он играет на уколах и когда его осмотрели врачи сборной они пришли в ужас – они не могут понять, как с такой серьезной травмой можно выходить на поле. По их мнению, Петухов скоро должен завершить карьеру (спойлер – вратарь будет играть еще семь лет).

История с «Тоболом» завершилась не слишком красиво: в конце 2016-го Петухов узнал о своем уходе из СМИ.

– Получилось так…Причина и сейчас, я даже сейчас точно не знаю. До меня доходила информация, что тренеры и руководители, которые были в клубе в 2016 году, разговаривали с акимом. Якобы они рассказали, что я, Нуртас Кургулин и Нурбол Жумаскалиев, разлагаем коллектив, строим группировки какие-то и плохо влияем на команду. Такая информация была.

Однако вратарь не стал искать другой клуб, и завершил карьеру в 32 года. Сказались постоянные проблемы с коленом.

– В какой-то момент решил, что хочу закончить в «Тоболе». Да и я не хотел обманывать футбол. Сейчас большинство игроков просто «варятся» в командах, получают деньги и переходят из команды в команду. Им играть непринципиально. Я не из такого числа, за деньгами никогда не гнался. Мог бы просто сидеть на скамейке, работать вполсилы. Обманывать себя и футбол я не хотел, поэтому решил: «Все, хватит». Предложения были, но я решил, что если не в «Тобол», то никуда.

В 2020-м Петухов вернулся в футбол: игрок стал тренировать вратарей в «Кызыл-Жаре». Спустя пару лет работы в Петропавловске Александр все-таки попал сборную: теперь уже в качестве тренера.

В Костанае о вратаре не забывают: в недавнем матче КПЛ между «Кызыл-Жаром» и «Тоболом» пресс-служба костанайцев посвятила видео своему ветерану.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «TOBOL» FÝTBOL KLÝBY (@fctobol)

Получится ли у специалиста поднять уровень вратарей национальной команды?

Скоро узнаем.

Фото: Instagram/kip3585