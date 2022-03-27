У «Актобе» – лучшая форма сезона, «Каспий» снова в лидерах, а «Атырау» и «Аксу» поделили третью строчку

Как вам результаты?
В начале сезона мы показали болельщикам формы всех команд этого розыгрыша Olimpbet-Чемпионата Казахстана и предложили выбрать самую лучшую. Все комплекты доступны здесь.
Больше всего нашим читателям понравилась форма «Актобе», набравшая 15% голосов.
На втором месте расположился «Каспий», который в прошлом году был победителем.
Замкнули число лучших «Атырау» и «Аксу». За экипировку этих команд проголосовали по 11% читателей. Возможно, это связано с оригинальностью клубов – больше никто в чемпионате не одевается в форму от их поставщиков.
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Фото: ФК «Актобе»
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