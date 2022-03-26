«Все понимают, что у нас не те результаты, которые ждут». Аслан Дарабаев о переходе в «Астану», футболе Благоевича и неудачном старте

Интервью с лидером «Астаны».

Для 33-летнего Аслана Дарабаева столичная «Астана» стала уже девятой командой в карьере. Воспитанник карагандинского футбола этой зимой после успешного сезона в «Каспии» вместе с главным тренером Срджаном Благоевичем оказался в столице Казахстана.

Автор Sports.ru Казахстан поговорил с Дарабаевым о переходе в «Астану», особенностях футбола Благоевича и двух стартовых поражениях «Астаны». Также Аслан рассказал, как дебютировал в большом футболе и как относится к своему невызову в стан сборной Казахстана на матчи против Молдовы.

«Я спокойно отношусь к любым решением тренерского штаба сборной»

- Андрей Карпович не вызвал вас на матчи против Молдовы. Удивлены таким решением и была ли беседа с Андреем Владимировичем о причинах такого решения?

- Разговора с главным тренером не было. Я спокойно отношусь к любым решением тренерского штаба сборной. Если в будущем они решат, что я могу помочь команде, я всегда открыт к приглашению.

- Как появился интерес «Астаны» к вам?

- «Астана» интересовалась мной еще в середине прошлого сезона, даже был интерес ко мне в начале позапрошлого. Но все было поверхностно, конкретных разговоров не было. Конкретное предложение я получил после проведенного сезона в «Каспии». Может свою роль сыграло то, что Благоевич стал новым тренером «Астаны» – точно не могу сказать.

- Предложение «Астаны» было в приоритете или были еще варианты?

- Предложение «Астаны» было в приоритете. Также «Каспий» предлагал мне продлить контракт.

- СМИ часто пишут, что вы один из системообразующих игроков футбола, который ставит Благоевич. Можете рассказать, в чем особенности его стиля?

- Мне импонирует тот футбол, который «проповедует» Благоевич. Он ставит тотальный контроль мяча, мгновенный прессинг после потери. Мы стараемся играть очень компактно во всех фазах игры, очень динамичный и подвижный футбол, который требует быстрых реакций и хорошей физической формы. Насколько я подхожу под такой футбол – это решает тренер. Перед стартом сезона Срджан позвонил мне и сказал, что очень хотел бы видеть меня в «Астане».

У Срджана очень интересные тренировки. Сама идея и принципы игры в атаке и позициях при обороне очень похожи на «Манчестер Сити». Крайние защитники смещаются в опорную зону и создают численное преимущество. Мы заранее должны знать, что мы делаем с мячом, когда он доходит до игрока.

«То, как мы выглядим сейчас, это только начало – дальше будет лучше»

- Команда быстро приняла принципы игры Благоевича?

- Если говорить о команде в целом, то ребята достаточно быстро схватили принципы игры. Перед началом сезона было заметно, что мы сильно прибавили в тактическом плане. Бывает, что на тренировках кто-то не сразу понимает или не может влиться в ритм, но я к этому спокойно отношусь, потому что я сам в «Каспии» три-четыре месяца вникал и усваивал футбол Благоевича. Повторюсь, что требуются хорошая физическая подготовка для спринтов при возвращении в оборону. То, как мы выглядим сейчас, это только начало – дальше будет только лучше.

- Есть мнение, что вы уже возрастной игрок, а значит, не сможете держать нужный уровень на протяжении всего сезона. Что бы вы ответили таким критикам?

- Пусть почаще смотрят мою игру. СМИ пусть почаще пишут обо мне, пиарят меня – я буду только рад.

- У «Астаны» в первых трех турах много ударов и голевых моментов, но всего один забитый мяч и два поражения. Что не так?

- Это футбол. В нем очень много нюансов, которые влияют на итоговый результат. От «Астаны» все ждут только наилучшего результата, поэтому, что бы я сейчас не сказал – это выглядело бы как оправдание. Всему свое время. У нас много хороших исполнителей впереди, так что все будет нормально (улыбается). У нас есть цель и задачи – мы знаем, как всего достичь.

- С кем вы будете конкурировать за место в центре поля и на какой позиции вас планируют использовать?

- У нас все конкуренты за место в основной состав. Честно, я не думал с кем мне нужно бороться за место в основе. Понятно, что когда ты сидишь на замене, это бьет по амбициям – неприятно любому игроку.

У нас три места в основе в центре поля, а могут там сыграть я, Исламбек, Макс Эбонг, Юра Перцух, Жереми Манзорро, но Жереми играет все-таки ближе к атаке. Опорника у нас всего два – Исламбек и Юра, но пока вынужденно по тренерскому заданию там играю я, но это не значит, что так будет всегда.

В прошлом году в «Каспии» я играл ближе к атаке, но тогда Стефан Букорац полностью закрывал сам опорную зону. Сейчас у нас идея в том, чтобы через опорную зону быстро начинать игру, поэтому вынужденно в опорной зоне играю я. Как только игроки полностью схватят понимание игры опорного полузащитника по замыслу Срджана, возможно, меня на этой позиции уже не будет.

- После двух стартовых поражений был разговор внутри команды?

- Разговор был, но его детали я раскрывать не буду, пусть он останется внутри клуба. Состоялся командный разговор и у него был определенный контекст. Все понимают, что у нас не те результаты, которые все от нас ждут.

- Кто, по-вашему, главный фаворит сезона?

- Не смогу вам точно сказать, потому что пока не видел полных игр ни одной команд из-за плотного графика. Старт чемпионата всегда непредсказуемый. На сборах ты можешь всех выиграть, потом проиграть стартовые матчи, потом собраться и закончить сезон на высоком месте. Я думаю, что фавориты все те же – «Астана», «Кайрат», «Тобол» и «Актобе».

- «Актобе» многие называют, как открытием сезона, так и возможным разочарованием. Вы уже успели сыграть с ними. Что скажете?

- Если они сохранят тот заряд энергии, который они продемонстрировали в игре против нас, то будут бороться за самые высокие места.

- Вы боритесь за чемпионство?

- «Астана», однозначно, борется за чемпионство.

- Расскажите, как вы попали в большой футбол.

- Я начинал, как и все в уличном футболе. У нас в Караганде была команда «Сатурн», потом она переименовалась в «Гефест». В Майкудуке на стадионе «Литейщик» нас тренировали Руслан и Талгат Каржаубаевы. Мы играли сначала на маленьком, потом на большом поле уже на область. В 2008 году была товарищеская игра между сборной области и местных игроков «Шахтера». После этого просмотра из всех игроков только меня пригласили в дубль «Шахтера». Через месяц я уехал на сборы с дублем «Шахтера» в Шымкент. Когда начался сезон меня стал привлекать к основе Дзодзуашвили Реваз Михайлович, тогдашний тренер «Шахтера». Так в роли «плавающего» игрока я провел 10-15 игр в сезоне. Хотя мой первый профессиональный клуб был карагандинский футзальный клуб «Тулпар».

Фото: ФК «Астана», ФК «Жетысу»