Казахстанский марафонец Жыланбаев выставил на продажу депутатский значок

Казахстанский марафонец Марат Жыланбаев выставил на продажу золотой депутатский значок.

«Таких значков в тираж вышло всего 17 штук, кажется делал наш монетный двор», – написал он.

Начальная цена значка, полученного Жыланбаевым во время депутатства в маслихате Экибастуза – 100 000 тенге.

По словам спортсмена, прошлой осенью такие значки оценивались в 347 392 тенге.

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