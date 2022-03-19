Трагичная история супертяжа Александра Мирошниченко: побеждал Леннокса Льюиса и взял бронзу Олимпиады в Сеуле, а в 2003-м погиб в подъезде родного дома в Костанае

Вспоминаем легенду казахстанского бокса.

Боксер из Костаная Александр Мирошниченко – один из самых титулованных спортсменов в истории Казахстана. Серебро ЧМ и Игр доброй воли, бронза Олимпиады в Сеуле, три золотых медали чемпионата СССР – это лишь малая часть наград бойца. Мирошниченко прожил короткую жизнь: в 39 лет спортсмен трагически погиб. Вспоминаем историю легендарного супертяжа.

В детстве Александр хотел стать баскетболистом, однако мама будущего спортсмена, Людмила Алексеевна, настояла, чтобы сын занимался боксом. Юный боксер стал быстро показывать результаты: в 1980-м выиграл юношеский чемпионат Казахстана, а в следующем году победил на Всесоюзной Спартакиаде школьников в Литве, выполнив нормативы мастера спорта СССР.

Успех Мирошниченко заметили в национальной команде: в 1983-м в составе сборной СССР он отправился на чемпионат Европы, завоевав бронзовую медаль. Интересно, все участники от союза получили по медали: советская сборная завоевали тогда 8 золотых наград и 4 бронзы. На Кубке мира в Риме Мирошниченко завоевал еще одну бронзу, проиграв в полуфинале американцу Крейгу Пейну.

В 1986 году Александр стал чемпионом СССР в тогда еще Алма-Ате, в финале победив обладателя Кубка Мира-81 Валерия Абаджяна.

В финале Интеркубка в Германии в апреле 1988 года Мирошниченко отправил в нокаут Леннокса Льюиса.

На Играх в Сеуле Мирошниченко претендовал на золото: в четвертьфинале боксер одолел корейца Ким Ю Хена, а в полуфинале неожиданно уступил американцу Риддику Боу. В начале года «Алекс» уже встречался с Боу, и победил его решением судей. Проиграв, Александр упустил возможность в финале снова встретиться с Ленноксом Льюисом.

К слову, бронзовая медаль Александра Мирошниченко стала последней наградой, завоеванной советскими боксерами на Олимпийских играх.

В следующем году Мирошниченко становится серебряным призером чемпионата мира в Москве, проиграв в финале будущему олимпийскому чемпиону Роберто Баладо.

Тренер Константин Копцев был разочарован поражением своего подопечного.

– Хотя к моменту этого боя судьба командного первенства была решена в нашу пользу, мы, конечно, рассчитывали и на победу Мирошниченко. Это потом Баладо станет олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Баркера, трехкратным чемпионом мира, а в Москву он приехал подающим большие надежды 20-летним боксером. Мы хорошо его знали, можно даже сказать, что он рос, как боксер на наших глазах – тогдашний тренер молодежной сборной Кубы Питер Рокке часто привозил свою команду на сборы в СССР, в частности на базу под Могилевым. А у Мирошниченко за плечами уже были Олимпийские игры, Кубок мира, два чемпионата Европы… Тем не менее, Баладо выиграл без вопросов…Саша меня откровенно разочаровал. Я даже после первого раунда, помнится, ушел из угла, отказавшись секундировать. В знак протеста против такого бокса. Плюнул и ушел, потому что видел, что Саша заранее смирился с поражением и ничего не хотел делать в ринге.

Последний бой Мирошниченко в любителях состоялся в Болгарии: боксер вместе с Константином Цзю выступил на турнире в Варне, в финале одолев Свилена Русинова.

В 1990-м спортсмен ушел в профессиональный бокс: сначала занимался в родном Костанае, а затем подписал контракт с японским клубом «Коэй-боксинг» и улетел в Токио.

В Японию боксер отправился вместе с супругой: там же у него родился сын – Мирон. Всего боец провел в стране восходящего солнца четыре боя и не потерпел ни одного поражения.

Друг боксера, олимпийский чемпион Вячеслав Яновский вспоминал.

– Помню, с какой радостью было воспринято событие о приезде Мирошниченко в нашей небольшой и очень дружной, сплоченной команде! Саша был очень светлым человеком, компанейским, приветливым, с прекрасным чувством юмора. О таких говорят: душа компании. Очень эмоциональным, что почти не свойственно тяжеловесам.

«Любое поражение приносит потом победу», – любил говорить Саша. Хорошо помню его первый бой в Японии против мексиканца, уже имевшего к тому моменту в своем багаже четыре профессиональных боя. В такой, знаете, уверенно элегантной манере отбоксировал, руки опущены. Постоянно, вытягивал соперника…В итоге выиграл нокаутом. Японцам это тоже понравилось.

Спустя год Александр уехал из Японии – сказалось отсутствие конкуренции: спортсмену попросту не с кем было драться.

Мирошниченко продолжал боксировать: в профессионалах провел 21 бой, одержав в каждой встрече победу.

Однако все перечеркнул последний бой боксера с Олегом Маскаевым. Встреча в Джамбуле (ныне – Тараз) должна была закончиться очередной победой спортсмена. Однако в третьем раунде Мирошниченко неожиданно оказался в нокауте: сказалась недооценка соперника и травма руки.

Эта победа стала для 22-летнего Маскаева трамплином в большой бокс, а Мирошниченко тяжело воспринял первое поражение в профи и завершил карьеру.

– Каждому человеку дается время проехать на поезде в каком-то вагоне, иногда бывает – в последнем. И когда едет – он смотрит, на какой станции ему сойти, или может быть – стоит перейти на встречный поезд. Так вот, спорт дал мне возможность проехать по жизни – проехать, оглядеться и выбрать себе какую-то станцию и на этой станции начинать трудиться. Я просто доехал до того, кем сейчас стал, – говорил позже боксер.

После завершения карьеры спортсмен получил экономическое образование и стал бизнесменом.

В 1998-м открылась школа бокса имени Мирошниченко: на тот момент зал школы был одним из самых современных, а Александр принял активное участие в становлении школы.

Пару лет Мирошниченко возглавлял Федерацию бокса Костанайской области. Александр руководил единственной в Казахстане кафедрой единоборств и восточных видов спорта, созданной по его инициативе в университете родного города. Сам Мирошниченко вел довольно спокойную жизнь, однако не обходилось без происшествий: спортсмен дважды попадал в серьезные аварии, и иногда ходил с тростью.

19 мая 2003 года случилось страшное: 39-летний боксер был обнаружен мертвым в подъезде своего дома. Причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма, полученная в результате падения с девятого этажа.

Официальной причиной смерти был несчастный случай: в крови у спортсмена найдены следы алкоголя, отпечатки Александра были на перилах, а ботинок спортсмена застрял в лестничном пролете между этажами.

Однако, по словам близких спортсмена, Александр уже давно не пил, и даже стал вегетарианцем.

Не согласен с экспертизой и бывший тренер боксера Василий Лавриненко.

– Не мог мужик в расцвете сил, координированный, собранный, никогда не пьяневший до полной потери контроля над собой, так глупо погибнуть, потянувшись, якобы, за падающими сигаретами, как написали в официальном заключении.

В прессе появилась информация, что смерть спортсмена могла быть местью. Незадолго до гибели завершился судебный процесс, в котором Мирошниченко был свидетелем обвинения по делу об убийстве боксера, мастера спорта Виталия Севастьянова.

Экс-тренер сборной СССР Константин Копцев также не был согласен с официальным вердиктом следствия.

– Несмотря на то, что следствие не усмотрело злого умысла в этой трагедии, я все-таки склонен считать, что смерть была насильственной. Кому-то он, наверное, перешел дорогу… За четыре года до этого ушел из жизни его личный тренер Валерий Никулин. По официальной версии, насколько я знаю, добровольно. Нашли повесившимся на даче. Или повешенным? Определили самоубийство. Я слабо в это верю. Более того, не исключаю, что обе эти смерти как-то связаны.

В родном Костанае не забывают о боксере: школа имени Мирошниченко по-прежнему функционирует, а именем спортсмена назвали небольшую улицу. Пожелтевший от времени плакат на ней рассказывает о достижениях последнего в советской истории бокса олимпийского призера, ушедшего слишком рано.

Фото: akboxing.ru; Александр Климентьев