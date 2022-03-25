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Волевой дебют Карповича. Казахстан провел невзрачный первый тайм, но привез из Молдовы победу

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Удача пока с нами.

Матч в Кишиневе был для Андрея Карповича первым в качестве главного тренера сборной, пусть и с приставкой ИО.

Еще до игры с Молдовой стало известно, что Казахстану не помогут два лидера – Ян Вороговский и Исламбек Куат. У первого диагностировали повреждение, а второй пропустил игру из-за дисквалификации.

«К отсутствию Исламбека мы были готовы. Он с нами, помогает команде. Куат – важный игрок для нас. Однако, замечу, что это не катастрофическая потеря», – говорил перед матчем Карпович.

 

Стартовый состав Казахстана в Молдове большого удивления не вызвал: сыграли в уже привычной формации в пять защитников, а впереди – трио атакующих игроков Васильев-Щеткин-Зайнутдинов. Единственной неожиданностью стало лишь появление с первых минут Думана Нарзилдаева, хотя он покинул поле уже после перерыва.

Казахстан начал игру очень активно – гости больше владели мячом и нагнетали впереди, но, как потом показала статистика, все это было без ударов. Молдаване пережили стартовый натиск Казахстана, после чего уже сами пошли вперед.

У хозяев было несколько опасных моментов, но тревожнее всего за ворота Казахстана было на 38-й минуте. Молдова неудачно разыграла угловой, но продолжила атаку вторым темпом: Ревенко подал в штрафную, а Игорь Шацкий не рассчитал траекторию и пролетел мимо мяча. Николаеску бил уже в пустые ворота, но на ленточке вовремя оказался Александр Марочкин, спасший команду.

Молдова дожала гостей на последней минуте тайма. Алип упустил в центре поля форварда хозяев, который вошел в штрафную и пробил в дальний угол. Шацкий оказался бессилен – 1:0.

Во второй половине Казахстан больше контролировал мяч. Не без доли везения, но команде Карповича удалось сначала сравнять счет, а затем и вырвать победу.

В середине тайма полузащитник «Тобола» Васильев нашел в штрафной своего одноклубника – Малого. Сергей выиграл верховую борьбу (не обошлось без ошибки кипера Молдовы) и забил первый мяч Казахстана.

На 78-й минуте гости вышли вперед. Зайнутдинов отборолся в штрафной и прострелил вдоль ворот – никто из партнеров не откликнулся, зато помог защитник молдаван Посмак, отличившийся автоголом – 1:2.

После матча главный тренер Молдовы Сергей Клещенко отметил, что еще не все потеряно:

– Результатом мы не можем быть довольны. Перед игрой настраивались только на положительный результат, хоть противостояние и состоит из двух матчей. Но как есть, так есть. По большому счету, упрекнуть команду или отдельных игроков у меня не поднимается рука. Однако счет – 1:2, и так как правила выездного гола больше нет, то на выезде у нас есть шанс побороться, чтобы пройти дальше.

Зато для Карповича дебют оказался очень удачным:

– Я эмоции держу при себе. Конечно, мы с командой порадовались. Приятно выигрывать, тем более, в таком сложном матче. Порадовались, но теперь уже думаем о будущем – об ответном матче. Приятно победить в своем дебютном матче, это гордость и честь. При этом чувствовали ответственность, и давление тоже ощущалось. Я рад, что проявили характер и показали командный дух несмотря на то, что проигрывали.

Ответный матч состоится в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» в следующий вторник (29 марта). Старт встречи назначен на 20:00.

Фото: fmf.md, телеграм-канал KFF Team

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