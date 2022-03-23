«Назовите причины, чтобы считать Казахстан фаворитом в матче с Молдовой». Ассистент Березуцкого Григорий Бабаян о плей-офф Лиги Наций, работе в ЦСКА и новом президенте КФФ

У армейцев удачная серия.

Одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Казахстана называли Григория Бабаяна, работающего ассистентом в московском ЦСКА. Но сейчас казахстанский тренер сконцентрирован на работе в армейском клубе.

О работе сборной, последних успехах ЦСКА и шансах Казахстана в игре с Молдовой Бабаян рассказал в интервью Sports.ru Казахстан.

- ЦСКА удачно стартовал во второй половине сезона. Есть ощущение, что игра армейцев кардинально изменилась. Новички так изменили рисунок и качество игры?

- Очень качественное усиление, минимальное время ушло на адаптацию, новички быстро влились в коллектив. Но я бы не стал говорить о том, что игра кардинально изменилась. Во главе угла стоит организация и дисциплина. Так было с самого начала и так должно продолжаться все время. Есть разные фазы игры, если посмотреть на то, как мы играли в оборонительной фазе, то думаю, изменения минимальные.

Мы и в первой половине сезона действовали очень организованно и пропустили меньше всех, в атакующей фазе – да, мы стали более креативными, стали играть острее, хороший баланс. Что еще более важно – появилась конкуренция, которая держит всех игроков в тонусе. Играют лучшие, все по спортивному принципу.

- Со стороны кажется, что внутри команды сейчас хорошая атмосфера.

- В плане атмосферы в ЦСКА всегда был полный порядок, а сейчас стали играть стабильнее в плане результата – это, конечно, сближает, объединяет. Будут и не самые яркие матчи, и там куда важнее сохранить атмосферу. Сейчас строится новая команда, налаживаются связи, все хотят побеждать в каждом следующем матче – это тоже очень важный фактор большой команды. Если ты в таком большом клубе, как ЦСКА, то ты должен находить в себе мотивацию на каждый матч и отдавать себя полностью команде, клубу, болельщикам. И это касается не только игроков. Если по каким-то причинам ты с этим не справляешься, то тебе не место в большом клубе. Все просто – естественный отбор. Слабые уходят, сильные остаются.

- Зимой к штабу присоединился Василий Березуцкий. Теперь говорят, что у команды два главных тренера. Какая его роль в штабе?

- Василий вернулся в родной клуб. Алексею, да и всему нашему штабу, это пошло на пользу. Братья очень хорошо друг друга дополняют, очень часто спорят, иногда доходит до драки (смеется – прим.), но главный тренер – Алексей, за ним последнее слово. В штабе отличная атмосфера, хотел бы отметить всех без исключения.

- Новичок команды Юсуф Языджи – мастер стандартных положений. Знаем, что Вы отвечаете за стандарты. Приход такого футболиста помогает команде при игре у чужих ворот?

- Я уже говорил, что розыгрыш стандартных положений – это работа всего штаба, в том числе аналитиков во главе с Евгением Шевелевым, которые разбирают соперников и предоставляют нам важную информацию. Кстати за стандарты в обороне сейчас отвечает Василий Березуцкий, мы с ним разделили обязанности. Я отвечаю за атаку.

Опять-таки мы с Васей расставляем игроков по позициям, дальше все зависит от игроков. Чем хорош Языджи? Подача идет туда, куда нужно. Игрокам важно правильно двигаться, вовремя освобождаться, создавать друг для друга пространство, и каждый должен быть первым в своей зоне. Пока, слава Богу, многое получается. Но нужно еще прибавлять, потенциал у команды огромный. Стандартные положения – очень важное оружие в современном футболе.

- Можно ли сравнить атмосферу армейского стадиона с матчами Лиги чемпионов и Лиги Европы, в которых участие принимала команда «Астана»?

- Были ковидные ограничения, был лимит по заполняемости стадионов, но то, как здесь болеют, причем не только на домашних стадионах – это просто фантастика. Болельщики, а их очень большая армия у ЦСКА, всегда с командой, бешеная поддержка гарантирована команде в любой точке России. Очень приятно себя ощущать частью такого клуба с такими болельщиками. Спасибо, что они всегда с командой.

То время, когда «Астана» играла с топ-командами в групповых стадиях Лиги чемпионов и Европы, не забыть никогда. Те эмоции, та фантастическая атмосфера и гимн Лиги чемпионов навсегда останутся в моей памяти, да и уверен всех болельщиков «Астаны» и Казахстана.

Надеюсь, казахстанским командам удастся повторить успехи столичного клуба и вновь на стадионах страны прозвучит гимн ЛЧ.

- За время работы ЦСКА вам предлагали вернуться в Казахстан?

- Предложения были, но не только из Казахстана. Один европейский клуб был заинтересован. Но об этом нет смысла говорить сейчас.

- Когда заканчивается контракт с ЦСКА. Уже есть какие-то планы?

- Мой контракт рассчитан до конца мая 2022 года. Сейчас все мои мысли только о ЦСКА, наступает самый важный отрезок сезона, нужна максимальная концентрация, необходимо отдать все силы для достижения поставленных задач, а после мая уже буду думать о будущем.

- Сборной Казахстана предстоят стыковые матчи против Молдовы. Нашу сборную можно назвать фаворитом?

- Я не считаю, что мы явные фавориты. Назовите причины, чтобы так считать? В составе сборной Молдовы собраны футболисты из европейских чемпионатов, у нас же можно пересчитать игроков с других чемпионатов по пальцам руки, остальные представляют чемпионат Казахстана. При этом наш чемпионат стал слабее, сильные легионеры покидают Казахстан в связи с сокращением финансирования.

Какие были легионеры и какой был уровень пару лет назад: Исаэль, Эрич, Максимович, Твумаси, Вагнер Лав, Аршавин, Тимощук, Аничич, Фокси, Барсегян, Кляинхайслер, Рукавина. Этот список можно продолжать и продолжать.

Сейчас нам о Лиге чемпионов остается только мечтать, а молдавский «Шериф» играет в группе, обыгрывает «Реал», играет в плей-офф Лиги Европы. Поэтому здесь можно долго спорить, кого назвать фаворитом. Я считаю, шансы 50 на 50.

- Какие слабые и сильные стороны молдавской сборной?

- Для этого необходимо провести глубокий анализ сборной Молдовы. Я на этот вопрос не могу ответить. Думаю, что тренерский штаб нашей сборной разберется.

В любом случае, будем болеть и переживать за нашу родную сборную, и как бы все не закончилось, мы обязаны до конца быть с командой. Я искренне желаю победы в этих двух очень сложных матчах, верю в ребят. Алга, Казахстан!

- Перед назначением Карповича была информация, что новый президент КФФ выходил с Вами на контакт и предлагал возглавить сборную?

- С Адилетом Барменкуловым у меня такого разговора не было.

- А если предложат?

- У сборной сейчас есть тренер. Совсем некорректно будет обсуждать вопрос моей кандидатуры на этот пост.

- Если мы все-таки поговорим о будущем. Хотели бы возглавить сборную Казахстана?

- Конечно, любой тренер мечтает работать в главной команде своей страны. Сборная – это абсолютно другая работа. В клубах, где я работал главным тренером, будь то «Астана» или «Тобол», выстраивание команды и достижение результата – это был длительный процесс, каждодневная работа.

Задача номер один была построить команду, которая будет биться за самые высокие места и достойно представлять Казахстан в Европе. Это очень длительный и непростой процесс. Ты каждый день стараешься улучшать организацию в клубе, улучшить игроков, поднять уровень команды. В сборной же абсолютно другая работа, у тебя есть 4-5 дней, чтобы подготовить команду. Понимаю ответственность такой работы, и считаю, когда ты долгое время работал главным тренером, побывал во всех ситуациях, набрался опыта, и тебя можно считать сильным психологом, вот тогда – ты самая подходящая кандидатура для сборной. Но это приходит с опытом. Надеюсь это время придет, и тогда я буду готов к такому вызову.

- Чего ждете от нового президента КФФ Адилета Барменкулова?

- Я знаком с Адилетом Назарбаевичем, знаю его как очень сильного, амбициозного и мудрого человека, любящего футбол. И если все люди, которые работают в федерации, и люди, которые связанны с казахстанским футболом, будут качественно делать свою работу, не критиковать кого-то – это самое простое дело, а в первую очередь смотреть на то, что каждый сделал для своего города, клуба и футбола в целом, тогда наш футбол будет развиваться.

Конечно, очень важно финансирование, есть программа развития, есть идеи, но для их реализации необходимо финансы. Если все это сделать, тогда есть все шансы поднять наш футбол на новый уровень.

Важно начать сейчас, если мы хотим хоть как-то приблизиться к европейским странам. Догнать Европу в плане организации, инфраструктуры, маркетинга, сейчас просто невозможно. Но возможно по максимуму приблизиться к ним.

Уверен, наши казахстанские болельщики заслуживают другие стадионы, другую ТВ картинку. То, что они влюблены в спорт номер 1, нет никакого сомнения. Но нужно создать им условия, и будут полные стадионы, будет качественный футбол.

Фото: vk.com/pfc_cska, vk.com/astanafootballclub