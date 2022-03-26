Таксим Забитов одержал победу в UAE Warriors

Казахстанский боец ММА Таксим Забитов (9-1) провел свой третий бой в одной из сильнейших лиг Азии UAE Warriors.

В поединке против представителя Кыргызстана Нуржамана Ешбаева одержал победу единогласным решением.

Волевой дебют Карповича. Казахстан провел невзрачный первый тайм, но привез из Молдовы победу

«Назовите причины, чтобы считать Казахстан фаворитом в матче с Молдовой». Ассистент Березуцкого Григорий Бабаян о плей-офф Лиги наций, работе в ЦСКА и новом президенте КФФ

Трагичная история супертяжа Александра Мирошниченко: побеждал Леннокса Льюиса и взял бронзу Олимпиады в Сеуле, а в 2003-м погиб в подъезде родного дома в Костанае