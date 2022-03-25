Даурен Ермеков про Шавката Рахмонова: «Он способен дойти до пояса»

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков (15-5) в интервью Асланбеку Бадаеву оценил перспективы соотечественника Шавката Рахмонова, выступающего в UFC:

«Как боец, он не уступает никому. У него сильный характер и талант. Для 77 кг у него серьезные габариты, рост. Мы вместе выступали по любителям, проводили сборы. Перед своим первым боем в UFC он приехал на сбор к нам в Актобе, я и Гойти Дазаев помогали ему готовиться. Мне кажется, он способен дойти до пояса, где скорее всего увидится с Чимаевым»

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