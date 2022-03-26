Гойти Дазаев выиграл решением в АМС Fight Night

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев вернулся спустя почти год, который он пропустил из-за травмы руки, полученной в титульном бою с Дмитрием Бикревым.

Соперник по бою у Дазаева был россиянин Олег Косинов, идущий на серии из 4 побед. Бой продлился всю дистанцию и победу единогласным решением судей одержал Гойти. Эта победа для «Кокжала» стала 11 в профи карьере.

Волевой дебют Карповича. Казахстан провел невзрачный первый тайм, но привез из Молдовы победу

«Назовите причины, чтобы считать Казахстан фаворитом в матче с Молдовой». Ассистент Березуцкого Григорий Бабаян о плей-офф Лиги наций, работе в ЦСКА и новом президенте КФФ

Трагичная история супертяжа Александра Мирошниченко: побеждал Леннокса Льюиса и взял бронзу Олимпиады в Сеуле, а в 2003-м погиб в подъезде родного дома в Костанае