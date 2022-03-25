Гойти Дазаев о подготовке к бою: «Начал в Казахстане, продолжил в Дагестане и закончил в Чечне»

Казахстанец Гойти Дазаев уже сегодня проведет свой очередной бой в лиге AMC Fight Night.

О бое и сопернике Олеге Косинове Гойти рассказал в интервью «Обзор Press»:

«Прошла хорошая подготовка, начал в Казахстане, продолжил в Дагестане и закончил в Чечне. Предложение выступить было на февраль с Максимом Буториным, но что-то случилось с соперником и бой был перенесен на март. Но имеем то, что имеем. Олег Косинов -хорошобьющий, целеустремленный парень. После его победы над Прониным у меня появилось желание с ним подраться, но он сказал, что хочет перейти на 70 кг. Но сейчас мы окажемся в клетке»

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