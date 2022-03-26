Кичигин потерпел поражение на АСА 138

Казахстанский боец ММА Георгий Кичигин провел очередной бой в лиги АСА.
К сожалению, во втором раунде Кичигин проиграл техническим нокаутом Магомедсайгиду Алибекову.
Это поражение стало вторым досрочным поражением Георгия подряд.
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