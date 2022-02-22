Владелец «Кайрата» Боранбаев: «Важно, что Васин — русскоговорящий футболист»

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев высказался о трансфере защитника ЦСКА Виктора Васина в казахстанский клуб.

— Мы довольны трансфером Васина, и хочу поблагодарить руководство ЦСКА, что пошли нам навстречу. Была очень быстрая сделка. Главное, что футболист сам хотел перейти, это было очень важно. Нам нужен был опытный игрок, потому что «Кайрат» — молодая команда, и важно, что Васин — русскоговорящий футболист. Надеемся, он нам поможет.

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