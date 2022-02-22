Бахтиер Зайнутдинов: «Васин говорил, что у него мама уроженка Казахстана. Поэтому едет к своим истокам»

Казахстанский полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов дал напутствие российскому защитнику Виктору Васину.

– Ну мы подготовили его с Ильзой Ахметовым. Он говорит, что у него мама уроженка Казахстана. Поэтому едет к своим истокам. Ну я ему дал советы, где покушать вкусную конину, бешбармак.

– А позвонишь в Казахстан, чтобы встретили его, не обижали?

– У меня есть там пару молодых друзей. Они сказали, что с кониной встретят его обязательно.

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