Виктор Васин: «Пришло время выйти из зоны комфорта. Будем рубиться за «Кайрат»

Российский защитник Виктор Васин прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Кайрат». 33-летний футболист заключил контракт с казахстанским клубом до конца нынешнего года.

«11 лет в ЦСКА — огромный срок. Два раза я уходил в аренду, но все равно ощущал себя армейцем. Был счастлив провести столько лет в ЦСКА, где чувствовал себя невероятно комфортно.

Слова о том, что наша команда — как семья, кажутся немного заезженными, но именно так и есть. Классные тренеры, потрясающие партнеры по команде, ставшие настоящими друзьями, руководство клуба и сотрудники, которые всегда поддерживали, топовые болельщики — это в памяти навсегда.

Конечно, хотелось бы добиться большего, но такова жизнь. Пришло время выйти из зоны комфорта. Будем рубиться за «Кайрат», а ЦСКА желаю максимальных успехов!» — написал Васин.

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