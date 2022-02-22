Виктор Васин: «Пришло время выйти из зоны комфорта. Будем рубиться за «Кайрат»

Теги ЦСКА Виктор Васин премьер-лига Россия высшая лига Казахстан Кайрат Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Российский защитник Виктор Васин прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Кайрат». 33-летний футболист заключил контракт с казахстанским клубом до конца нынешнего года.

«11 лет в ЦСКА — огромный срок. Два раза я уходил в аренду, но все равно ощущал себя армейцем. Был счастлив провести столько лет в ЦСКА, где чувствовал себя невероятно комфортно.

Слова о том, что наша команда — как семья, кажутся немного заезженными, но именно так и есть. Классные тренеры, потрясающие партнеры по команде, ставшие настоящими друзьями, руководство клуба и сотрудники, которые всегда поддерживали, топовые болельщики — это в памяти навсегда.

Конечно, хотелось бы добиться большего, но такова жизнь. Пришло время выйти из зоны комфорта. Будем рубиться за «Кайрат», а ЦСКА желаю максимальных успехов!» — написал Васин.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Аршавин сказал: «Теперь шутить буду я». Петр Воликов о Боранбаеве, Аршавине-парикмахере и попадании в паблик «433»

Главный тренер Dar Team Азиз Разыев: феномен Рахмонова, секретное слово Рафикова и подготовка Алмабаева с Жумабековым

«Ордабасы» определился с тренером, «Кайрат» пока без побед и Туран в расположении «Тобола». Рассказываем о последних новостях со сборов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные