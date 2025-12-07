Маккиннон о том, что арена на ОИ-2026 будет меньше стандарта НХЛ: «Это может иметь значение. Некоторые нюансы изменятся, но ситуация для всех одинаковая»

Маккиннон об арене на ОИ-2026: если у вас меньше места, это может иметь значение.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон прокомментировал тот факт, что ледовая арена в Милане будет меньше, чем в НХЛ.

Ранее стало известно , что игровая площадка олимпийского хоккейного турнира будет иметь размер 60 на 26 метров. Стандарт НХЛ – 60,9 на 25,9 метра.

«Если у вас хотя бы на фут меньше места, это может иметь большое значение. Если вы окажетесь на фут ближе к пятаку, это существенная разница.

Ситуация одинаковая для всех. Некоторые нюансы изменятся, но кого это волнует?» – сказал Маккиннон.

Маккиннон сделал дубль против «Рейнджерс» с победным голом в овертайме и стал 1-й звездой матча. У Нэтана 24+24 и «плюс 35» в 28 играх, он лучший снайпер и бомбардир в сезоне НХЛ