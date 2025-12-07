Рише о 4:8 с «Динамо»: «Один из худших матчей «Трактора» в сезоне. До этого мы уверенно начинали, но сегодня был не такой день»
Рише о 4:8 с «Динамо»: один из худших матчей «Трактора» в сезоне.
Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише высказался о поражении от «Динамо» (4:8) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
– В целом, это был один из наших худших матчей в сезоне. Мало что можно сказать положительного об этом матче.
– Почему такое невнятное начало было?
– У нас не только начало матча не выдалось хорошим. До этого мы показывали матчи, в которых начало было уверенным. Но сегодня день был явно не из таких, – сказал Рише.
«Трактор» пропустил 7 шайб за 2 периода игры с «Динамо». Шерстнев и Лозебников отбили 18 из 25 бросков в створ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости