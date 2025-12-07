Рише о 4:8 с «Динамо»: «Один из худших матчей «Трактора» в сезоне. До этого мы уверенно начинали, но сегодня был не такой день»

Рише о 4:8 с «Динамо»: один из худших матчей «Трактора» в сезоне.

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора » Рафаэль Рише высказался о поражении от «Динамо» (4:8) в матче FONBET чемпионата КХЛ .

– В целом, это был один из наших худших матчей в сезоне. Мало что можно сказать положительного об этом матче.

– Почему такое невнятное начало было?

– У нас не только начало матча не выдалось хорошим. До этого мы показывали матчи, в которых начало было уверенным. Но сегодня день был явно не из таких, – сказал Рише.

«Трактор» пропустил 7 шайб за 2 периода игры с «Динамо». Шерстнев и Лозебников отбили 18 из 25 бросков в створ